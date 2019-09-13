У Дніпрі загадково загинув чоловік

Вночі 12 вересня на проспекті Поля в Дніпрі виявили труп чоловіка. Він лежав біля лавки на алеї.

Ймовірно, чоловік брав участь в конфлікті перед смертю, повідомляє Інформатор. Очевидці кажуть, що незадовго до виявлення тіла на проспекті була бійка.

У Дніпрі знайшли тіло чоловіка Інформатор

Видимих пошкоджень на тілі померлого не було. Поліція почала встановлювати обставини смерті чоловіка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області у власній квартирі померла жінка, яка проживала разом зі своєю лежачою матір'ю. Жінка замертво впала на кухні, але мати не могла ніяк їй допомогти.

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