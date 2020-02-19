У Дніпрі викрали жінку і вимагали 300 тисяч доларів: подробиці НП

У вівторок, 18 лютого, в Дніпрі озброєні злочинці викрали 56-річну жінку і вимагали у неї 300 тисяч доларів.

Близько сьомої вечора члени угруповання посадили підприємця в свій автомобіль "Volkswagen Passat", забрали сумку з речами і мобільний телефон. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час руху по вулиці Феодосіївській спецназівці КОРД заблокували автомобіль зі зловмисниками і затримали їх.

У Дніпрі викрали жінку і вимагали 300 тисяч доларів Сайт Нацполіціі

"Як встановили слідчі і співробітники карного розшуку, до складу злочинної групи входили четверо місцевих жителів віком від 31 до 43 років. Двоє з них вже були раніше судимі за скоєння розбійних нападів", – зазначив Тарас Воліков, заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області.

Всі вони були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Жінку звільнили, викрадені речі повернули власниці.

У Дніпрі викрали жінку і вимагали 300 тисяч доларів Сайт Нацполіціі

За даним фактом слідчі порушили кримінальні провадження у ч. 1 ст. 146 "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" і ч. 2 ст. 187 "розбій" Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Дніпрі викрали жінку і вимагали 300 тисяч доларів "Х**вий Дніпро"

У Дніпрі викрали жінку і вимагали 300 тисяч доларів "Х**вий Дніпро"

Як писав OBOZREVATEL раніше, у вівторок увечері, 18 лютого, в Дніпрі спецпідрозділ КОРД затримав групу озброєних злочинців. За попередньою інформацією, невідомі викрали дівчину і вимагали за неї гроші.

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