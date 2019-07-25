Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі вантажний автомобіль збив жінку на велосипеді

512 Читати матеріал російською

Вранці 25-го липня в Дніпрі на Слобожанському проспекті відбулася ДТП.

Вантажний автомобіль "ГАЗель" збив пенсіонерку на велосипеді. Про це повідомляє "Відкритий".

Новини
У Дніпрі Volkswagen не поступився дорогою Chevrolet і спровокував ДТП з постраждалими

У Дніпрі вантажівка збила пенсіонерку

У Дніпрі вантажівка збила пенсіонерку

Відкритий

Постраждала була госпіталізована в міську лікарню №6.

ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті

ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті

Відкритий

На місці події деталі аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.

ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті

ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті

Відкритий

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Закарпатті сталося жахливе "п'яне" ДТП.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel