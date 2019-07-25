У Дніпрі вантажний автомобіль збив жінку на велосипеді

Вранці 25-го липня в Дніпрі на Слобожанському проспекті відбулася ДТП.

Вантажний автомобіль "ГАЗель" збив пенсіонерку на велосипеді. Про це повідомляє "Відкритий".

Новини У Дніпрі Volkswagen не поступився дорогою Chevrolet і спровокував ДТП з постраждалими

У Дніпрі вантажівка збила пенсіонерку Відкритий

Постраждала була госпіталізована в міську лікарню №6.

ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті Відкритий

На місці події деталі аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.

ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті Відкритий

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Закарпатті сталося жахливе "п'яне" ДТП.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!