У Дніпрі вантажний автомобіль збив жінку на велосипеді

Вранці 25-го липня в Дніпрі на Слобожанському проспекті відбулася ДТП.
Вантажний автомобіль "ГАЗель" збив пенсіонерку на велосипеді. Про це повідомляє "Відкритий".
У Дніпрі вантажівка збила пенсіонерку
Відкритий
Постраждала була госпіталізована в міську лікарню №6.
ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті
Відкритий
На місці події деталі аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.
ДТП в Дніпрі на Слобожанському проспекті
Відкритий
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Закарпатті сталося жахливе "п'яне" ДТП.
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