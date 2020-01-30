У Дніпрі цинічно пограбували машину швидкої допомоги. Фото

У четвер, 30 січня, у Дніпрі розбили скло в машині швидкої допомоги і вкрали діагностичне обладнання, а також сумку з медикаментами і перев'язочним матеріалом.

Подія трапилася рано вранці на пункті постійного базування бригад екстреної медичної допомоги Соборної підстанції на проспекті Героїв, повідомила Алла Кондратенко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі пограбували машину "швидкої" Facebook/Алла Кондратенко-Матушак

"Медичні працівники цілу добу виїжджали на виклики і надавали всім необхідну допомогу, а потім хтось вирішив, що ці речі їм більш необхідні. Позбудуться за копійки і навряд чи усвідомлять, що натворили. Як можна чинити так з медичними працівниками, адже завтра ж будуть рятувати їм життя. Заява в поліцію написана", – написала Кондратенко.

У Дніпрі пограбували машину "швидкої" Facebook/Алла Кондратенко-Матушак

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві водій-автохам не пропустив на дорозі "швидку", яка з мигалками мчала на виклик до однорічної дитини, яка отримала опіки окропом.

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