У Дніпрі трамвай злетів з рейок і врізався в дерево: фото і відео жахливої ДТП

На лівому березі Дніпра 29 січня на вулиці Каруни трамвай №6 зійшов з рейок і врізався в дерево.

На момент аварії в салоні перебували пасажири, однак подія обійшлася без постраждалих. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП трапилася близько 9:00 на з'їзді з Амурського мосту. Трамвай маршруту №6 на ходу зійшов з рейок, після чого вагон влетів в дерево. Все обійшлося без постраждалих. Сам транспортний засіб також не отримав сильних пошкоджень.

У Дніпрі трамвай злетів з рейок і врізався в дерево інформатор

На деякий час аварія паралізувала рух електротранспорту. Комунальні служби оперативно повернули трамвай на рейки.

У Дніпрі трамвай злетів з рейок і врізався в дерево інформатор

У Дніпрі трамвай злетів з рейок і врізався в дерево інформатор

У Дніпрі трамвай злетів з рейок і врізався в дерево інформатор

У Дніпрі трамвай злетів з рейок і врізався в дерево інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в неділю, 26 січня, в Нікополі невідомі напали на автобуси з пасажирами. Під час руху зловмисники почали кидати каміння в бічне скло чотирьох міських автобусів.

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