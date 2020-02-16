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16 лютого • оновлено в 17:38
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Ігор Кравченко

У Дніпрі стіна обвалилася на припарковані авто: відео

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У суботу, 15 лютого, в Дніпрі у дворах на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина цегляної стіни.

Біля стіни стояли кілька припаркованих автомобілів. Про це повідомили в Telegram - каналі Х**вий Дніпро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Один з автомобілів отримав істотні пошкодження. Від удару падаючої стіни автомобіль відкотився на кілька метрів. Що стало причиною падіння цегляної стіни на даний момент не відомо.

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Стіна обрушилася на припарковані автомобілі

Стіна обрушилася на припарковані автомобілі

Інформатор

Як повідомляє Інформатор, через добу після падіння цеглини і уламки стіни досі лежать на тротуарі і їх ніхто не прибирає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на перехресті вулиць Калиновій та Бурштинової Ford зіткнувся з Lexus і відлетів в маршрутний автобус № 51. В результаті аварії постраждав водій Lexus і 13-річний хлопчик.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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