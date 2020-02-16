У Дніпрі стіна обвалилася на припарковані авто: відео

У суботу, 15 лютого, в Дніпрі у дворах на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина цегляної стіни.

Біля стіни стояли кілька припаркованих автомобілів. Про це повідомили в Telegram - каналі Х**вий Дніпро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Один з автомобілів отримав істотні пошкодження. Від удару падаючої стіни автомобіль відкотився на кілька метрів. Що стало причиною падіння цегляної стіни на даний момент не відомо.

Стіна обрушилася на припарковані автомобілі Інформатор

Як повідомляє Інформатор, через добу після падіння цеглини і уламки стіни досі лежать на тротуарі і їх ніхто не прибирає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на перехресті вулиць Калиновій та Бурштинової Ford зіткнувся з Lexus і відлетів в маршрутний автобус № 51. В результаті аварії постраждав водій Lexus і 13-річний хлопчик.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!