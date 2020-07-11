У Дніпрі Skoda влетіла в будівлю служби доставки

11 липня, близько 9:30, на вулиці Каруни сталася аварія. В інциденті ніхто не постраждав.

До місця викликали патруль поліції і службу охорони, повідомляє "Інформатор" з місця події.

За попередньою інформацією від водія Skoda, з боку Слобожанського проспекту з прибудинкової території на Каруни виїхав автомобіль ВАЗ. Водій не поступився дорогою проїжджаючій Skoda. Автомобіліст спробував уникнути зіткнення, але в'їхав в будівлю служби доставки "Автолюкс". Від медичної допомоги водій відмовився.

Будьте обережнішими Інформатор

Авто влетіло в будівлю служби доставки Інформатор

На місці працювала поліція Інформатор

Автомобіліст відмовився від допомоги Інформатор

Постраждалих немає Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі побільшало заражених коронавірусом. Станом на ранок 11 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 544 особи, троє з них – за останню добу.