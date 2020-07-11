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У Дніпрі Skoda влетіла в будівлю служби доставки

Яна Коваль
Події
1,1 т.
У Дніпрі Skoda влетіла в будівлю служби доставки

Аварія в Дніпрі. Інформатор

11 липня, близько 9:30, на вулиці Каруни сталася аварія. В інциденті ніхто не постраждав.

До місця викликали патруль поліції і службу охорони, повідомляє "Інформатор" з місця події.

За попередньою інформацією від водія Skoda, з боку Слобожанського проспекту з прибудинкової території на Каруни виїхав автомобіль ВАЗ. Водій не поступився дорогою проїжджаючій Skoda. Автомобіліст спробував уникнути зіткнення, але в'їхав в будівлю служби доставки "Автолюкс". Від медичної допомоги водій відмовився.

Будьте обережнішими

Будьте обережнішими Інформатор

Авто влетіло в будівлю служби доставки

Авто влетіло в будівлю служби доставки Інформатор

На місці працювала поліція

На місці працювала поліція Інформатор

Автомобіліст відмовився від допомоги

Автомобіліст відмовився від допомоги Інформатор

Постраждалих немає

Постраждалих немає Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі побільшало заражених коронавірусом. Станом на ранок 11 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 544 особи, троє з них – за останню добу.

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