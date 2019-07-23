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У Дніпрі шукають бомби в ТЦ і університетах: що сталося

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У вівторок, 23 липня, близько 11:00 стало відомо про мінування 5 об'єктів в Дніпрі.

Інформація про мінування надійшла на електронну пошту. Про це повідомляє "Інформатор".

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Мінування в Дніпрі

Мінування в Дніпрі

ТСН

Під загрозою вибуху опинилися торгові центри "Міст Сіті" і ТРЦ "Караван". Також повідомили про замінування Університету митної справи та фінансів, Національної металургійної академії та Дніпровського національного університету залізничного транспорту.

У Дніпрі замінували 5 об'єктів

У Дніпрі замінували 5 об'єктів

Інформатор

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

У Дніпрі замінували 5 об'єктів

У Дніпрі замінували 5 об'єктів

Інформатор

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території. Проводиться евакуація громадян.

У Дніпрі замінували 5 об'єктів

У Дніпрі замінували 5 об'єктів

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що невідомий повідомив про мінування 4 вузів в Дніпрі.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро мінування поліція
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