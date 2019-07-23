У Дніпрі шукають бомби в ТЦ і університетах: що сталося

У вівторок, 23 липня, близько 11:00 стало відомо про мінування 5 об'єктів в Дніпрі.
Інформація про мінування надійшла на електронну пошту. Про це повідомляє "Інформатор".
Мінування в Дніпрі
ТСН
Під загрозою вибуху опинилися торгові центри "Міст Сіті" і ТРЦ "Караван". Також повідомили про замінування Університету митної справи та фінансів, Національної металургійної академії та Дніпровського національного університету залізничного транспорту.
У Дніпрі замінували 5 об'єктів
Інформатор
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
У Дніпрі замінували 5 об'єктів
Інформатор
В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території. Проводиться евакуація громадян.
У Дніпрі замінували 5 об'єктів
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що невідомий повідомив про мінування 4 вузів в Дніпрі.
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