У Дніпрі шукають бомби в ТЦ і університетах: що сталося

У вівторок, 23 липня, близько 11:00 стало відомо про мінування 5 об'єктів в Дніпрі.

Інформація про мінування надійшла на електронну пошту. Про це повідомляє "Інформатор".

Мінування в Дніпрі ТСН

Під загрозою вибуху опинилися торгові центри "Міст Сіті" і ТРЦ "Караван". Також повідомили про замінування Університету митної справи та фінансів, Національної металургійної академії та Дніпровського національного університету залізничного транспорту.

У Дніпрі замінували 5 об'єктів Інформатор

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

У Дніпрі замінували 5 об'єктів Інформатор

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території. Проводиться евакуація громадян.

У Дніпрі замінували 5 об'єктів Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що невідомий повідомив про мінування 4 вузів в Дніпрі.

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