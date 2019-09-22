У Дніпрі шкільний автобус переїхав чоловіка: відео з місця аварії

У Дніпрі на Донецькому шоссе 21 вересня шкільний автобус збив пішохода.
Чоловік переходив дорогу в декількох метрах від "зебри". Про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі чоловік потрапив під колеса автобуса
Информатор
Відомо, що автобус рухався по Донецькому шосе в напрямку вулиці Передової, коли на проїжджу частину вийшов чоловік. Він намагався перейти дорогу в недозволеному місці. До найближчого пішохідного переходу було всього 5-8 метрів.
Від удару чоловік отримав досить важкі травми. Постраждалого в несвідомому стані госпіталізували до лікарні імені Мечникова.
У Дніпрі чоловік потрапив під колеса автобуса
Информатор
У Дніпрі чоловік потрапив під колеса автобуса
Информатор
У салоні автобуса в момент ДТП знаходилися школярі. Ніхто з них не постраждав.
На місці події деталі інциденту з'ясовували правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром маршрутники влаштували скандал. У селищі Краснопілля водії маршрутки і шкільного автобуса не поділили пасажирів. На очах у школярів чоловіки мало не побилися.
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