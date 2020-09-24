У Дніпрі рятують дитину, яка постраждала в ДТП з фурою

У Дніпрі в дитячій обласній клінічній лікарні медики борються за життя дитини, яка отримала тяжкі травми в ДТП на трасі в Петриківському районі.

Очевидці аварії спочатку доставили малюка до Петриківської районної лікарні. Після на реанімобілі його перевезли до Дніпра, повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

Стан хлопчика, якому ще немає і двох років, дуже важкий. Коли дитина поступила до відділення реанімації, нейрохірурги відразу ж розгорнули операційну. 20-річну матір маленького Данила врятувати не вдалося, дівчина померла в лікарні.

Батько дитини на даний момент також знаходиться в реанімації. За допомогою до волонтерів звернулася бабуся постраждалої дитини.

Як можна допомогти:

Рахунок: одержувач: БФ "БО "Совушка", ЄДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, АТ "А-Банк";

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (українська гривня) або картка фонду 5583350100373193;

Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Олександру) –– вказати при переказі "для Дані".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині авто влетіло в фуру, постраждала дитина. Хлопчика госпіталізували до лікарні в стані коми.