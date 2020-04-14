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14 квітня • оновлено в 16:59
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі розшукують безвісти зниклого чоловіка: фото і прикмети

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У Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Святослава Шевченка. Чоловік зник у червні 2019 року і до цього часу не виходив на зв'язок.

За попередньою інформацією, чоловік міг втратити пам'ять і знаходиться в колі людей без певного місця проживання. Про це OBOZREVATEL повідомили родичі зниклого.

Прикмети: невисокого зросту, з бородою, русяве волосся, зелені очі.

Був одягнений: джинси, спортивна чорна кофта, кросівки марки "Adidas".

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого чоловіка

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого чоловіка

Останній раз чоловіка бачили в Дніпрі в готелі "Транзит", за адресою вул. Донецьке шосе, 180.

Якщо ви знайшли або побачили Святослава, будь ласка, повідомте про це його батькові, Геннадію Шевченко, за номером: (050) 224-30-03 або (098) 436-65-30.

Як писав OBOZREVATEL раніше, поліція оголосила в розшук Миколу Григоровича Горіна з Кривого Рогу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
зникла людина
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