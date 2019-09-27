Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі п'ятикласник "замінував" школу і вимагав гроші

1.1т Читати матеріал російською

Учень п'ятого класу однієї зі шкіл Дніпра повідомив про замінування навчального закладу і вимагав 5 тис. гривень за те, щоб забрати вибухівку.

Прибулі на місце події правоохоронці евакуювали з будівлі 700 учнів і вчителів, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі п'ятикласник повідомив про замінування школи (ілюстрація)

У Дніпрі п'ятикласник повідомив про замінування школи (ілюстрація)

vikka.ua

Вибухотехніки і кінологи обстежили школу і прилеглу територію, проте вибухонебезпечних предметів не виявили.

"В ході подальших заходів працівники Новокодацького відділення поліції встановили, що про замінування школи повідомив учень 5-го класу. З якою метою дзвонив в поліцію, хлопець пояснити не зміг", – сказано в повідомленні пресслужби.

Новини
"Терорист" із мосту Метро надихне інших? Генерал попередив Київ про загрозу

Поліцейські вилучили у школяра мобільний телефон і сім-карту в якості речового доказу.

На батьків 10-річної дитини складено адміністративний протокол за невиконання обов'язків по вихованню дітей.

Крім того, вони заплатять штраф за неправдиве повідомлення про мінування.

У поліції закликають батьків і опікунів пояснювати дітям, що така поведінка неприпустима і тягне за собою серйозну відповідальність.

Новини
У Кривому Розі знову "замінували" будинок батьків Зеленського

Раніше OBOZREVATEL писав, що в серпні в Оболонському районі Києва в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки. Прибиральник виявив його на вулиці Академіка Навашина, 9.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
мінування поліція школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel