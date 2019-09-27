У Дніпрі п'ятикласник "замінував" школу і вимагав гроші

Учень п'ятого класу однієї зі шкіл Дніпра повідомив про замінування навчального закладу і вимагав 5 тис. гривень за те, щоб забрати вибухівку.

Прибулі на місце події правоохоронці евакуювали з будівлі 700 учнів і вчителів, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі п'ятикласник повідомив про замінування школи (ілюстрація) vikka.ua

Вибухотехніки і кінологи обстежили школу і прилеглу територію, проте вибухонебезпечних предметів не виявили.

"В ході подальших заходів працівники Новокодацького відділення поліції встановили, що про замінування школи повідомив учень 5-го класу. З якою метою дзвонив в поліцію, хлопець пояснити не зміг", – сказано в повідомленні пресслужби.

Поліцейські вилучили у школяра мобільний телефон і сім-карту в якості речового доказу.

На батьків 10-річної дитини складено адміністративний протокол за невиконання обов'язків по вихованню дітей.

Крім того, вони заплатять штраф за неправдиве повідомлення про мінування.

У поліції закликають батьків і опікунів пояснювати дітям, що така поведінка неприпустима і тягне за собою серйозну відповідальність.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в серпні в Оболонському районі Києва в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки. Прибиральник виявив його на вулиці Академіка Навашина, 9.

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