У Дніпрі псевдолікар влаштував зухвале пограбування. Фото з місця НП

У Дніпрі 3 червня близько четвертої години ранку невідомий в куртці лікаря швидкої допомоги пограбував автомобільну заправку.

За словами працівників АЗС, він вкрав приблизно 2 тисячі гривень. У зловмисника бачили предмет, схожий на пістолет, повідомляє " Інформатор ".

Поліція на заправці dp.informator.ua

За версією правоохоронців, до злочину на заправці чоловіка бачили двічі. Коли він прийшов в третій раз, то змусив співробітників АЗС лягти на підлогу і забрав з каси всі гроші. За попередніми даними, силу підозрюваний застосував тільки до оператора заправки.

Поліція на заправці dp.informator.ua

За словами свідків, зловмисникові близько 25 років, він був одягнений в довгу червону куртку, яку зазвичай носять лікарі швидкої допомоги. Забравши гроші, зловмисник зник. Незабаром на місце приїхала поліція.

dp.informator.ua Поліція на заправці

Пізніше з'явилася інформація про те, що чоловіка затримали. Недалеко від місця злочину на зупинці громадського транспорту стояв екіпаж патрульної поліції з молодим чоловіком, руки якого були в наручниках.

Поліція на заправці dp.informator.ua

Інформацію про затримання підозрюваного підтвердили і в пресслужбі управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.

"Його знайшли швидко. Правоохоронці спрацювали злагоджено і оперативно", - сказала Людмила Копиленко, інспектор пресслужби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Канаді в місті Брендон сталося дещо дивне: автомобіліст в буквальному сенсі вирішив побити бензоколонку на АЗС. У всякому разі, такий сюжет записала камера відеоспостереження.

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