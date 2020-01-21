У Дніпрі прогримів вибух у квартирі: хлопцю відірвало руку. Фото і відео кривавої НП

У вівторок, 21 січня, в одній із квартир Дніпра стався потужний вибух. У результаті одному з жителів відірвало руку.

Подія трапилася близько 19:20 на другому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Софії Ковалевської. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці встановили, що в НП постраждало двоє людей – 18-річна дівчина і 32-річний чоловік. Їх госпіталізували у важкому стані.

Вибух у Дніпрі Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Вибух у Дніпрі Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Вибух в Дніпрі Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

За попередньою інформацією, в квартирі вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Хвилею вибуху винесло вікна в сусідніх квартирах.

На місці події працювали поліція, медики та газова служба.

Вибух у Дніпрі Інформатор

Вибух у Дніпрі Інформатор

Вибух у Дніпрі Інформатор

Вибух у Дніпрі Інформатор

Вибух у Дніпрі Інформатор

Вибух у Дніпрі ГУНП в Дніпропетровській області

Вибух у Дніпрі ГУНП в Дніпропетровській області

Вибух у Дніпрі ГУНП в Дніпропетровській області

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