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21 січня • оновлено в 22:14
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У Дніпрі прогримів вибух у квартирі: хлопцю відірвало руку. Фото і відео кривавої НП

7.1т
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У вівторок, 21 січня, в одній із квартир Дніпра стався потужний вибух. У результаті одному з жителів відірвало руку.

Подія трапилася близько 19:20 на другому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Софії Ковалевської. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці встановили, що в НП постраждало двоє людей – 18-річна дівчина і 32-річний чоловік. Їх госпіталізували у важкому стані.

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Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Вибух в Дніпрі

Вибух в Дніпрі

Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

За попередньою інформацією, в квартирі вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Хвилею вибуху винесло вікна в сусідніх квартирах.

На місці події працювали поліція, медики та газова служба.

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Інформатор

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Інформатор

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Інформатор

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Інформатор

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Інформатор

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

ГУНП в Дніпропетровській області

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

ГУНП в Дніпропетровській області

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що п'яний пенсіонер з Окнянського району на Одещині мало не підірвав гранатою своїх приятелів, коли вони прийшли до нього в гості, бо не впізнав їх.

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Автор
Карина Бондаренко
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Банкомат видать собирались бомбануть лауреаты премии Дарвина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Эти тоже спорили за Сталина.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо дать побольше чубажо-пым обезьянам гранат ,
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