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20 вересня • оновлено в 13:00
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У Дніпрі повідомили про мінування офісу в центрі міста

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У Дніпрі вранці 20 вересня стало відомо про мінування офісної будівлі на вулиці Шевченка.

Під загрозою вибуху виявився будинок № 37, в якій знаходяться офіси десятка різних фірм і компаній. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі повідомили про мінування офісів

У Дніпрі повідомили про мінування офісів

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Повідомлення про мінування надійшло на лінію "102" від невідомого чоловіка. На місце одразу ж прибули поліцейські, рятувальники, слідчі і вибухотехніки.

Всіх людей, які перебували в будівлі, евакуювали на час обстеження приміщення та прилеглої території. Головний вхід огородили сигнальною стрічкою.

У центрі Дніпра замінували офіс

У центрі Дніпра замінували офіс

Информатор

У центрі Дніпра замінували офіс

У центрі Дніпра замінували офіс

Информатор

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На даний момент обшуки тривають. Було це чергове псевдомінування або ж загроза дійсно є – стане відомо пізніше.

У центрі Дніпра замінували офіс

У центрі Дніпра замінували офіс

Информатор

У центрі Дніпра замінували офіс

У центрі Дніпра замінували офіс

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Під Дніпром сталася жорстка ДТП з переворотом. У Кам'янському на проспекті Героїв АТО автомобіль Audi на високій швидкості влетів в Lanos. Учасники ДТП під час слідчого огляду місця аварії розпивали спиртне, слухали музику і танцювали.

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Україна Дніпро
Теги
мінування поліція офіс
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