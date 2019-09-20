У Дніпрі повідомили про мінування офісу в центрі міста

У Дніпрі вранці 20 вересня стало відомо про мінування офісної будівлі на вулиці Шевченка.

Під загрозою вибуху виявився будинок № 37, в якій знаходяться офіси десятка різних фірм і компаній. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі повідомили про мінування офісів Колаж

Повідомлення про мінування надійшло на лінію "102" від невідомого чоловіка. На місце одразу ж прибули поліцейські, рятувальники, слідчі і вибухотехніки.

Всіх людей, які перебували в будівлі, евакуювали на час обстеження приміщення та прилеглої території. Головний вхід огородили сигнальною стрічкою.

У центрі Дніпра замінували офіс Информатор

У центрі Дніпра замінували офіс Информатор

На даний момент обшуки тривають. Було це чергове псевдомінування або ж загроза дійсно є – стане відомо пізніше.

У центрі Дніпра замінували офіс Информатор

У центрі Дніпра замінували офіс Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Під Дніпром сталася жорстка ДТП з переворотом. У Кам'янському на проспекті Героїв АТО автомобіль Audi на високій швидкості влетів в Lanos. Учасники ДТП під час слідчого огляду місця аварії розпивали спиртне, слухали музику і танцювали.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся