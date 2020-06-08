У Дніпрі поліція зупинила хлопця, який намагався різними способами покінчити з життям

В ніч з 7 на 8 червня молодий чоловік намагався зістрибнути з Нового мосту. Він вже переліз за перила і практично відпустив їх, але патрульні затягли його назад.

За попередньою інформацією, напівроздягнену людину, яка ходить посеред проїжджої частини, співробітники поліції побачили по камерах "Безпечного міста". Хлопець то кидався під колеса автомобілів, то сідав на дорогу, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі хлопець кидався під колеса автомобілів і намагався зістрибнути з моста Інформатор

Хлопець переліз через перила, явно маючи намір стрибнути вниз. В той момент до місця вже прямували наряд поліції і бригада швидкої допомоги. Ситуацію на воді контролював водний патруль.

Поліцейські намагалися поговорити з невідомим, але той не йшов на контакт. У момент, коли хлопець дозволив підійти одному з правоохоронців, патрульні схопили його і затягли назад. Хлопець перебував в неадекватному стані. Медики оглянули його, після чого поліцейські доставили хлопця в Соборний райвідділ. За словами фахівців, молода людина відправиться в спеціалізований заклад.

Правоохоронці зупинили хлопця, який намагався покінчити з життям Інформатор

Молодий чоловік не йшов на контакт Інформатор

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