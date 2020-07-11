У Дніпрі поліція затримала судно з п'яним водієм на борту

У Дніпрі, біля острова Свинячого, водний патруль зупинив маломірне судно "Прогрес", пасажири і водій якого перебували без рятувальних жилетів. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Як повідомляють в патрульній поліції Дніпропетровської області, подія сталася 10 липня. Судноводію запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою газоаналізатора. Чоловік погодився. Результат тесту був позитивний і склав 1,32 проміле алкоголю в крові водія. На нього поліцейські склали відповідний протокол.

Нагадуємо, що керування річковими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів – знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування плавучими засобами на строк від одного до трьох років, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Водій катера був п'яний Патрульна поліція Дніпропетровської області

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