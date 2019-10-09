У Дніпрі поліція влаштувала погоню зі стріляниною: що трапилося

У ніч на середу, 9 жовтня, поліція влаштувала погоню за озброєними злочинцями на вулицях Дніпра.

Правоохоронці переслідували підозрюваних у побитті таксиста та викраденні автомобіля, повідомляють у спільноті "Дніпро оперативний" у Facebook.

Поліція влаштувала погоню вулицями Дніпра (ілюстрація) bez-tabu.com.ua

Згідно з повідомленням, на перехресті вулиць Вітчизняна та Передова декілька невідомих, під'їхали на авто, напали на таксиста, побили його і викрали автомобіль. Момент нападу потрапив на камери програми "Безпечне місто".

Поліцейські зупинили порушників на вул. Надії Олексієнко, однак ті зробили спробу втекти від них на повній швидкості.

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У результаті почалася гонитва, під час якої підозрювані створювали аварійні ситуації, виїжджали на зустрічну смугу руху.

За попередньою інформацією, на проспекті Свободи, поблизу Кайдацького мосту, автомобіль заблокували, а злочинців затримали.

Момент погоні також потрапив на міські камери відеоспостереження.

За словами очевидців, під час погоні почалася стрілянина. Хто саме стріляв – нині невідомо.

Пізніше пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області повідомила, що близько 2:00 середи екіпаж патрульної поліції помітив на Полтавському шосе закривавленого чоловіка.

Він розповів, що за годину до цього кілька чоловік підбігли до його машині на парковці біля магазину на вул. Передовый, вломилися в салон, наділи йому пакет на голову і побили.

Потім зловмисники вивезли чоловіка до кар'єру, ще раз побили, забрали гроші, телефон, сіли в автомобіль Skoda Fabia і поїхали.

Потерпілий вийшов на дорогу, де його і виявили патрульні.

Поліцейські знайшли авто підозрюваних на вулиці Надії Олексієнко та зупинили його. Водій машини під час перевірки відмовився надати документи і несподівано почав рух.

"Почалося переслідування, в ході якого водій Skoda Fabia неодноразово створював аварійні ситуації і загрозу для інших учасників дорожнього руху, не реагував на законні вимоги патрульних про зупинку", – повідомили в пресслужбі.

Крім того, під час руху чоловік викинув з машини предмет, схожий на пістолет.

Щоб зупинити авто, поліцейські застосували вогнепальну зброю, після чого вдалося заблокувати машину і затримати водія.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу і доставили затриманого до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

Машину підозрюваного вдалося заблокувати Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Поліцейські затримали водія Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Підозрюваний викинув із салону пістолет Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Таксиста побили, а його авто викрали Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Бориспіль Київської області патрульні поліцейські зловили 21-річного озброєного пістолетом водія-гонщика, який їхав без документів і перевищував швидкість. Авто вдалося зупинити завдяки створенню штучного затору й переслідуванню.

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