У ніч на четвер, 17 жовтня, невідомі проникли у відділення "Укрпошти" №89 по вул. Янгеля, 16 в Дніпрі і скоїли крадіжку.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі поліції Дніпропетровської області, грабіжники забрали кілька одиниць техніки.

У Дніпрі пограбували відділення "Укрпошти" (ілюстрація) firtka.if.ua

"Вранці надійшло повідомлення. Вкрали 2 планшета і роутер", – сказала спікер обласної поліції Анна Старчевська.

Наразы невідомо, скільки саме злочинців брало участь у правопорушенні.

Вирішується питання про відкриття кримінальної справи. Правоохоронці встановлюють обставини події і збирають речові докази.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Миколаївка Дніпропетровської області в ніч з 10 на 11 жовтня озброєна банда увірвалася в будівлю сільради і підірвала банкомат "Креді Агріколь Банку". Вибух прогримів близько 1:50.

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