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27 жовтня • оновлено в 10:29
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У Дніпрі після важкої хвороби помер 26-річний захисник України: фото

1.1т Читати матеріал російською

У військовому госпіталі Дніпра 26 жовтня помер боєць Збройних сил України.

26-річний Андрій Безруков служив в 74 ОРБ, повідомила Тетяна Губа, радниця голови ОДА (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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Помер боєць

Помер боєць

m.fotostrana.ru

Вона зазначила, що солдат був родом із Запоріжжя. Він до кінця боровся з важким онкозахворюванням.

Інформацію про місце і дату поховання повідомлять пізніше.

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Андрій Безруков

Андрій Безруков

Facebook Тетяни Губи

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовцям Збройних сил України в зв'язку з домовленістю розвести війська на Донбасі почали приходити SMS-повідомлення дивного змісту.

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Україна Дніпро
Теги
боєць АТО смерть Збройні сили України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично!!! А говорили потерьнет))))
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