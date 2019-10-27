У Дніпрі після важкої хвороби помер 26-річний захисник України: фото

У військовому госпіталі Дніпра 26 жовтня помер боєць Збройних сил України.

26-річний Андрій Безруков служив в 74 ОРБ, повідомила Тетяна Губа, радниця голови ОДА (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Помер боєць m.fotostrana.ru

Вона зазначила, що солдат був родом із Запоріжжя. Він до кінця боровся з важким онкозахворюванням.

Інформацію про місце і дату поховання повідомлять пізніше.

Андрій Безруков Facebook Тетяни Губи

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовцям Збройних сил України в зв'язку з домовленістю розвести війська на Донбасі почали приходити SMS-повідомлення дивного змісту.

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