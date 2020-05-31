У Дніпрі пасажири виштовхали з тролейбуса чоловіка без маски і рукавичок

У Дніпрі на тролейбусному маршруті №5 на вулиці Андрія Фабра чоловік без засобів захисту влаштував конфлікт з пасажирами і кондуктором.

Пасажир в стан алкогольного сп'яніння проігнорував прохання надіти маску і рукавички, повідомляє "Наше Місто".

За словами заступника директора з експлуатації та перевезень КП "Дніпровський електротранспорт" міськради Дніпра Володимира Сусленкова, пасажири разом з кондуктором допомогли вивести з салону порушника. Після десятихвилинної затримки, тролейбус поїхав за маршрутом.

Пасажири виштовхали з тролейбуса чоловіка без маски і рукавичок Наше Місто

Як зазначив Володимир Сусленков, у кондуктора і водія електротранспорту немає повноважень, щоб застосовувати будь-які санкції дисциплінарного, адміністративного характеру до порушників карантинного режиму. Вони тільки сприяють пасажирам у виконанні протиепідемічних заходів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі департаменту транспорту разом з поліцією перевіряли виконання карантинних заходів. В рамках рейду вони перевіряли, чи возять водії громадського транспорту стоячих пасажирів, і чи є у них засоби індивідуального захисту.

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