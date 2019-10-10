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10 жовтня • оновлено в 14:02
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У Дніпрі охоронці жорстоко побили чоловіка: відео 18+

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У Дніпрі співробітники приватної служби охорони посеред білого дня напали на чоловіка.

Інцидент трапився на території міської лікарні №16. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі охоронці жорстоко побили чоловіка

У Дніпрі охоронці жорстоко побили чоловіка

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Так, двоє охоронців почали бити ногами невідомого, який сидів на землі біля входу в лікарню. Судячи з усього, він був не в змозі чинити опір і захистити себе від кривдників. За словами очевидців, удари сипалися не тільки на тіло, а й голову. Перехожі вдавали, що не помічали того, що відбувається.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік убив власну дружину. Між подружжям на побутовому ґрунті виникла сварка, в підсумку якої п'яний чоловік до смерті забив жінку молотком.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
побили українця бійка чоловік охорона
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