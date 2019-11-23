У Дніпрі невідомі в балаклавах жорстоко побили двох активістів: подробиці

У Дніпрі 22 листопада стався напад на активістів громадської організації "Спільнота активної молоді – САМ".

П'ятеро невідомих в балаклавах влашували погром в офісі і жорстоко побили двох хлопців. Про це повідомила голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі невідомі в балаклавах жорстоко побили двох активістів Колаж

За словами Печончик, хлопці отримали травми черепа, щелепи і носа. Постраждалі зняли побої і написали заяву в поліцію. Як зазначила голова, на їхньому рахунку – безліч заслуг.

"Влад волонтерив в" Відсічі ", організував кампанію за перейменування Дніпропетровської області" СічеславськаТАК ", доклав зусиль, щоб в Дніпрі з'явився міський молодіжний центр і став співзасновником Асоціації молодіжних центрів України, співпрацював з "Центром.Ua" і допомагав організовувати акції " Хто замовив Катю Гандзюк?"- сказано в публікації.

У Дніпрі невідомі в балаклавах жорстоко побили двох активістів Facebook Тетяни Печончик

У поліції повідомили, що напад на активістів кваліфікували як хуліганство і відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК.

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини події, опитують свідків, потерпілих, проводять слідчо-розшукові заходи для встановлення і затримання зловмисників.

У Дніпрі невідомі в балаклавах жорстоко побили двох активістів Facebook Тетяни Печончик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік "випадково" вбив рідного брата. Між чоловіками сталася бійка, в ході якої один з них отримав несумісні з життям травми. Обидва брати були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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