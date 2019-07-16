У Дніпрі невідомі стріляли в автомобіль

Невідомі стріляли по автомобілю на Набережній Заводській сьогодні, 16 липня. Подія трапилася близько 18.30.

Автомобіль марки Ford прямував в сторону ж / м "Парус". Про це повідомляє " Інформатор ".

Куля пробила лобове скло Інформатор

Несподівано лобове скло пробила куля, що прилетіла казна-звідки. Приїхала на місце поліція та взяла свідчення у водія автомобіля. На даний момент стрілок невідомий. Подробиці події з'ясовуються.

Водій викликав поліцію Інформатор

Поліція оточила місце події Інформатор

Куля пробила скло Інформатор

На даний момент стрілок невідомий Інформатор

Як OBOZREVATEL повідомляв раніше, під Дніпром лоб в лоб зіткнулися два автомобілі.

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