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31 січня • оновлено в 12:05
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У Дніпрі націоналісти зірвали показ російського фільму. Фото з місця

1.6т
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У четвер, 30 січня, в Дніпрі Національний корпус зірвав відкриття фестивалю "Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі - 2020".

Він проходить за підтримки Асоціації документального кіно СК Росії. На заході мали показувати російське кіно, повідомили на сайті Національного корпусу.

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У Дніпрі зірвали показ російського фільму

У Дніпрі зірвали показ російського фільму

Сайт Національного корпусу

Фестиваль мав пройти в Будинку профспілок на проспекті Дмитра Яворницького. Нацкорпус разом із Національними дружинами, Правим сектором, С14, ветеранами і просто жителями міста організували мітинг з метою не пустити людей на показ.

У Дніпрі зірвали показ російського фільму

У Дніпрі зірвали показ російського фільму

Сайт Національного корпусу

"В рамках гібридної війни у нас знову намагаються легалізувати "дружню" культуру. Культуру, до речі, без субтитрів і ліцензійних прокатних документів. Не допустимо пропаганду "русского мира" в нашому прифронтовому місті", – відзначили в Нацкорпусі.

У Дніпрі зірвали показ російського фільму

У Дніпрі зірвали показ російського фільму

Сайт Національного корпусу

У Дніпрі зірвали показ російського фільму

У Дніпрі зірвали показ російського фільму

Сайт Національного корпусу

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора – екс-депутата міськради, голову місцевого осередку ОТЗЖ Андрія Лесика.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Правий сектор Національні дружини Національний корпус мітинг
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Да растреляйте уже этих псевдо "пацриотов" и чем быстрее тем лучше
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Молодцы ребята мочи мразоту русскую
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. Талисман
. Талисман
Зачем Украине, всякий низкопробный раша шлак? Пусть это сами смотрят и их дети!
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