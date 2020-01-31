У Дніпрі націоналісти зірвали показ російського фільму. Фото з місця

У четвер, 30 січня, в Дніпрі Національний корпус зірвав відкриття фестивалю "Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі - 2020".

Він проходить за підтримки Асоціації документального кіно СК Росії. На заході мали показувати російське кіно, повідомили на сайті Національного корпусу.

У Дніпрі зірвали показ російського фільму Сайт Національного корпусу

Фестиваль мав пройти в Будинку профспілок на проспекті Дмитра Яворницького. Нацкорпус разом із Національними дружинами, Правим сектором, С14, ветеранами і просто жителями міста організували мітинг з метою не пустити людей на показ.

У Дніпрі зірвали показ російського фільму Сайт Національного корпусу

"В рамках гібридної війни у нас знову намагаються легалізувати "дружню" культуру. Культуру, до речі, без субтитрів і ліцензійних прокатних документів. Не допустимо пропаганду "русского мира" в нашому прифронтовому місті", – відзначили в Нацкорпусі.

У Дніпрі зірвали показ російського фільму Сайт Національного корпусу

У Дніпрі зірвали показ російського фільму Сайт Національного корпусу

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора – екс-депутата міськради, голову місцевого осередку ОТЗЖ Андрія Лесика.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram