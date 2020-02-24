У Дніпрі стріляли в бізнесмена: що відомо про затриманих

Серед постраждалих в перестрілці, що трапилася в понеділок, 24 лютого, на вулиці Титова в Дніпрі, – бізнесмен Ельтон Вахідов.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Інформатор". Відзначається, що поліції вдалося спіймати підозрюваних.

Так, підприємець нібито їхав в одному з автомобілів Mersedes GL-класу. Згідно з даними, отриманими на платформі You Control, раніше Вахідов займався роздрібною торгівлею тютюнових виробів. За неофіційною інформацією, він їхав у машині зі своїми синами.

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Також стало відомо про те, що стріляли з травматичного пістолета з авто Toyota Land Cruiser.

За словами джерела, водія Merсedes G-класу переслідували, тому він попросив про допомогу поліцію. Однак зловмисників це не зупинило: вони заблокували автомобіль і відкрили стрілянину.

Постраждалих госпіталізували в 16 міську лікарню. Toyota Land Cruiser з місця НП зникла. Пізніше автомобіль знайшли у дворі житлового будинку № 1 на Зоряному бульварі. Співробітники розшуку і КОРД провели затримання підозрюваних. Їх імена поки невідомі.

У Дніпрі стріляли в бізнесмена

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що перестрілці постраждали три особи – двоє були поранені в ноги, у третього чоловіка – поранення шиї.

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