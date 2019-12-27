Головна Новини
27 грудня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка: фото аварії

275
Читати матеріал російською

У Дніпрі 27 грудня на вулиці Петра Бикова сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen і пішохода.

Через щільний потік машин водій легковика не помітив хлопця на "зебрі". Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

інформатор

Новини
Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото

Аварія трапилася близько 13:30. Хлопець перебігав дорогу на зелений сигнал світлофора по "зебрі", однак і це не убезпечило його від ДТП. Пішохода просто не помітили через щільний трафік. Удар виявився досить сильним і припав на водійську частину лобового скла.

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

інформатор

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

інформатор

Юнака госпіталізували в дитячу лікарню. Про характер і тяжкість отриманих травм відомостей поки немає. На місці того, що сталося, працювали патрульні.

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на період зимових канікул неповнолітнім обмежать перебування в громадських місцях у вечірній час. Комендантська година введена для дітей до 16 років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги