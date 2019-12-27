У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка: фото аварії

У Дніпрі 27 грудня на вулиці Петра Бикова сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen і пішохода.

Через щільний потік машин водій легковика не помітив хлопця на "зебрі". Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка інформатор

Аварія трапилася близько 13:30. Хлопець перебігав дорогу на зелений сигнал світлофора по "зебрі", однак і це не убезпечило його від ДТП. Пішохода просто не помітили через щільний трафік. Удар виявився досить сильним і припав на водійську частину лобового скла.

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка інформатор

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка інформатор

Юнака госпіталізували в дитячу лікарню. Про характер і тяжкість отриманих травм відомостей поки немає. На місці того, що сталося, працювали патрульні.

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило підлітка інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на період зимових канікул неповнолітнім обмежать перебування в громадських місцях у вечірній час. Комендантська година введена для дітей до 16 років.

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