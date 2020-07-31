У Дніпрі на Пастера вогонь знищив п'ять продуктових кіосків. Фото та відео

У Дніпрі на Пастера вогонь знищив п'ять продуктових кіосків. Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У п'ятницю, 31 липня, в Дніпрі сталася пожежа в кількох продуктових кіосках.

Подія трапилася на вулиці Пастера в 5:34, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці співробітники Служби порятунку "101" встановили, що пожежа виникла в п'яти поруч розташованих металевих кіосках.

В результаті вогонь пошкодив п'ять металевих кіосків з харчовою продукцією на загальній площі 100 кв. м.

У Дніпрі вогонь знищив п'ять продуктових кіосків. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У Дніпрі вогонь знищив п'ять продуктових кіосків. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначимо, що загиблих і постраждалих немає. Пожежу локалізовано о 6:01 і ліквідовано о 6:15.

До ліквідації пожежі залучено 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

У Дніпрі вогонь знищив п'ять продуктових кіосків. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У Дніпрі вогонь знищив п'ять продуктових кіосків. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

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