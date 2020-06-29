У Дніпрі на Набережній мотоцикліст врізався в Land Rover: є постраждалий

На Січеславській Набережній сталася аварія: чоловік на мотоциклі Honda зіткнувся з автомобілем Land Rover.

Інцидент стався 28 червня, о 21:30, повідомляє "Інформатор" з місця події.

За попередньою інформацією, отриманою від поліції, мотоцикліст їхав в першій смузі, а Land Rover – в другій. У якийсь момент водій автомобіля почав перебудовуватися. Мотоцикліст розповів правоохоронцям, що він відчув удар, не впорався з керуванням і врізався в припаркований Daewoo Lanos. Повідомляється, що у нього множинні ссадини на колінах. Водій машини не травмувався.

За участю мотоцикла Honda і Land Rover Інформатор

На місце оперативно прибули патрульні, які надали мотоциклістові першу допомогу. Також викликали медиків, але від госпіталізації постраждалий відмовився. Пізніше його рани закровоточили, тому лікарі приїхали повторно і забрали його в 16-у лікарню.

Поліцейські відзначили, що обидва учасники аварії були тверезі. У всіх обставин ДТП належить розібратися слідчому.

Є постраждалий Інформатор

Учасники ДТП перебували у тверезому стані Інформатор

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