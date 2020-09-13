У Дніпрі мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з легковиком. Фото

У неділю, 13 вересня, в Дніпрі на вулиці Калиновій трапилася аварія за участю легкового автомобіля ВАЗ-2107 та мотоцикла Lifan.

Водій двоколісного влетів у легковик, коли той здійснював маневр. Про це повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті зіткнення 18-річний хлопець отримав закриту черепно-мозкову травму та забій колінного суглоба. Його госпіталізували до міської лікарні №6.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік підірвався на саморобній вибухівці.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram