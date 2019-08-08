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У Дніпрі мопед збив чоловіка на "зебрі"

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У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи водій мопеда збив літнього чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Інцидент стався 8-го серпня близько 10:00. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі мопед збив літнього чоловіка

У Дніпрі мопед збив літнього чоловіка

колаж

Водій двоколісного прямував в сторону виїзду з міста. Винуватця аварії не встановлено.

У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"

У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"

інформатор

Потерпілого госпіталізували в міську клінічну лікарню № 16.

У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"

У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"

інформатор

Деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.

У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"

У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частина Дніпра залишиться без води на цілий день.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП аварія
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