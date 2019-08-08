У Дніпрі мопед збив чоловіка на "зебрі"

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи водій мопеда збив літнього чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.
Інцидент стався 8-го серпня близько 10:00. Про це повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі мопед збив літнього чоловіка
колаж
Водій двоколісного прямував в сторону виїзду з міста. Винуватця аварії не встановлено.
У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"
інформатор
Потерпілого госпіталізували в міську клінічну лікарню № 16.
У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"
інформатор
Деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.
У Дніпрі мопед збив дідуся на "зебрі"
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частина Дніпра залишиться без води на цілий день.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся