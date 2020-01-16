У Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку: моторошні фото і відео 18+

У Дніпрі на вулиці Робочій маршрутка №87А на смерть збила жінку.
Вона перебігала дорогу в недозволеному місці, передає Інформатор. Попередньо, загиблій близько 30 років (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
ДТП трапилася приблизно о 18:40. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
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Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Жовті Води Дніпропетровської області 14 січня трапилася смертельна ДТП за участю вантажівки. Від зіткнення з транспортним засобом померла місцева мешканка.
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