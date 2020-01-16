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16 січня • оновлено в 08:10
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У Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку: моторошні фото і відео 18+

1.1т
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У Дніпрі на вулиці Робочій маршрутка №87А на смерть збила жінку.

Вона перебігала дорогу в недозволеному місці, передає Інформатор. Попередньо, загиблій близько 30 років (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

ДТП трапилася приблизно о 18:40. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Увага! Фото і відео 18+

У Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку: моторошні фото і відео 18+

Інформатор

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У Дніпрі легковик влетів у маршрутку з пасажирами: фото з місця ДТП
У Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку: моторошні фото і відео 18+

Інформатор

У Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку: моторошні фото і відео 18+

Інформатор

У Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку: моторошні фото і відео 18+

Інформатор

У Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку: моторошні фото і відео 18+

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Жовті Води Дніпропетровської області 14 січня трапилася смертельна ДТП за участю вантажівки. Від зіткнення з транспортним засобом померла місцева мешканка.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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