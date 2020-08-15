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У Дніпрі горіли склади з хімікатами: людей евакуювали. Фото і відео з місця НП

Софія Закревська
Софія Закревська
Події
2,5 т.
У Дніпрі горіли склади з хімікатами: людей евакуювали. Фото і відео з місця НП

У Дніпрі горіли склади з хімікатами: людей евакуювали. Колаж

У суботу, 15 серпня, в Дніпрі на вулиці Старокодакській у районі житлового масиву Тополя трапилася серйозна пожежа.

Інформація про інцидент надійшла до Служби порятунку "101" приблизно о 12:15. На місце оперативно прибули рятувальники, медики і поліція, повідомляє "Інформатор".

Людям рекомендували не відкривати вікна

Людям рекомендували не відкривати вікна Інформатор

Горіли акумулятори та моторна олива

Горіли акумулятори та моторна олива Інформатор

Співробітники ДСНС встановили, що пожежа почалася в складських приміщеннях – горіли акумулятори та моторна олива. Пожежникам вдалося частково локалізувати вогонь до 13:00.

Вогонь гасили піною

Вогонь гасили піною Інформатор

Рятувальники щосили боролися з вогнем

Рятувальники щосили боролися з вогнем Інформатор

Із сусідніх зі складами приміщень евакуювали людей, передає "Дніпро оперативний". Унаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає.

Правоохоронці перекрили рух на вулиці Старокодакській із боку Запорізького шосе і вулиці Аеропортівської.

Небо затягло чорним димом

Небо затягло чорним димом Інформатор

Чергували медики та поліція

Чергували медики та поліція Інформатор

Площа пожежі поки невідома

Площа пожежі поки невідома Інформатор

На місці працювали співробітники чотирьох частин ДСНС

На місці працювали співробітники чотирьох частин ДСНС Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на лівому березі трапилася масштабна пожежа, над містом стояв стовп диму.

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