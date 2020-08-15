У Дніпрі горіли склади з хімікатами: людей евакуювали. Фото і відео з місця НП

У Дніпрі горіли склади з хімікатами: людей евакуювали. Колаж
У суботу, 15 серпня, в Дніпрі на вулиці Старокодакській у районі житлового масиву Тополя трапилася серйозна пожежа.
Інформація про інцидент надійшла до Служби порятунку "101" приблизно о 12:15. На місце оперативно прибули рятувальники, медики і поліція, повідомляє "Інформатор".
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Горіли акумулятори та моторна олива Інформатор
Співробітники ДСНС встановили, що пожежа почалася в складських приміщеннях – горіли акумулятори та моторна олива. Пожежникам вдалося частково локалізувати вогонь до 13:00.
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Рятувальники щосили боролися з вогнем Інформатор
Із сусідніх зі складами приміщень евакуювали людей, передає "Дніпро оперативний". Унаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає.
Правоохоронці перекрили рух на вулиці Старокодакській із боку Запорізького шосе і вулиці Аеропортівської.
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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на лівому березі трапилася масштабна пожежа, над містом стояв стовп диму.
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