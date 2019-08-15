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У Дніпрі голий чоловік розгулював по місту

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У Дніпрі на житловому масиві Перемога-4 розгулював чоловік без одягу.

Інцидент стався 14-го серпня. Про це стало відомо в в Telegram-каналі "Х **вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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У Дніпрі голий чоловік шокував перехожих

У Дніпрі голий чоловік шокував перехожих

Dnepr24

Чоловік гуляв у дворі в одних капцях і з рушником в руках. Місцеві жителі викликали поліцію. Незабаром на місце приїхали патрульні і медики.

Скріншот

Скріншот

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Оголеного чоловіка зняли на відео очевидці інциденту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік організував наркобізнес. У Кривому Розі 60-річний чоловік зберігав та продавав наркосодержащие речовини.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Голі чоловік поліція
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