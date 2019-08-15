У Дніпрі голий чоловік розгулював по місту

У Дніпрі на житловому масиві Перемога-4 розгулював чоловік без одягу.

Інцидент стався 14-го серпня. Про це стало відомо в в Telegram-каналі "Х **вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі голий чоловік шокував перехожих Dnepr24

Чоловік гуляв у дворі в одних капцях і з рушником в руках. Місцеві жителі викликали поліцію. Незабаром на місце приїхали патрульні і медики.

Скріншот Facebook

Оголеного чоловіка зняли на відео очевидці інциденту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік організував наркобізнес. У Кривому Розі 60-річний чоловік зберігав та продавав наркосодержащие речовини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!