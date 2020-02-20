У Дніпрі чоловік загинув при падінні з вікна п'ятого поверху. Фото 18+

У Дніпрі 19 лютого на вулиці Тверській виявили чоловіка, який лежав під стінами будинку №11, не подаючи жодних ознак життя.

Прибулі на місце медики констатували його смерть. Попередньо, чоловік помер від травм, отриманих при падінні з вікна п'ятого поверху, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловік випав з вікна 5 поверху Волинські новини

Інцидент трапився приблизно о 21:10. Про знахідку одразу ж повідомили в поліцію. Правоохоронці почали розслідування. На даний момент невідомо, намагався загиблий накласти на себе руки або випав з необережності.

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У Дніпрі знайшли труп чоловіка інформатор

У Дніпрі знайшли труп чоловіка інформатор

У Дніпрі знайшли труп чоловіка інформатор

У Дніпрі знайшли труп чоловіка інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 17 лютого під стінами протитуберкульозного диспансеру на вулиці Бехтерєва виявили труп чоловіка. Попередньо, він покінчив життя самогубством.

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