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15 грудня • оновлено в 15:11
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Бігав по дорогах і бив людей: у Дніпрі зловили агресивного чоловіка. Відео

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15 грудня, в Дніпрі, на вулиці Калиновій невідомий привернув увагу перехожих своєю дивною поведінкою.

Чоловік ходив по дорозі, перекриваючи машинам проїзд. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Hyevuydnepr.

Чоловік заблокував рух на перехресті Калинова-Слобожанський

Чоловік заблокував рух на перехресті Калинова-Слобожанський

Hyevuydnepr

На думку очевидців, житель Дніпра поводився неадекватно:

"Ходить по дорозі перекриваючи машинам проїзд. Зайшов в маршрутку, влаштував бійку. Після приїзду поліції нічого не змінилося, далі ходить по проїжджій частині", - повідомляють свідки ситуації в соціальних мережах.
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Чоловік впав на асфальт і не хотів вставати

Чоловік впав на асфальт і не хотів вставати

Hyevuydnepr

Через пів години поліцейський патруль знову приїхав на транспортну зупинку біля ринку "Калинівський", щоб розібратися в ситуації і надати допомогу чоловікові. Але він, з незрозумілих причин, почав роздягатися і відмовлявся йти на контакт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром чоловік ледь не згорів у власній квартирі.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція новини чоловік
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