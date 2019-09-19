Поліція допомогла повернути жительці Дніпра 6-річну доньку, яку викрав батько – колишній цивільний чоловік жінки.

Чоловік відвіз дівчинку в Житомирську область і ховався з нею в кемпінгу в лісі, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі чоловік викрав 6-річну дочку і ховав її в лісі

"17 вересня в поліцію Дніпра звернулася жінка і повідомила, що цивільний чоловік насильно забрав їх спільну доньку 2012 року народження і не повертає. Жінку турбувало, що він тривалий час не виходить на зв'язок і не відповідає на її дзвінки", – сказано в повідомленні.

За словами матері дівчинки, колишній співмешканець не виконує рішення суду про проживання дитини з матір'ю і усні домовленості.

За місцем проживання чоловіка не було і де він знаходиться жінка не знала.

У пошуках дівчинки допомогли співробітники Коростишівського відділу поліції Житомирської області.

"18 вересня дитина була знайдена. Дівчинка проживала з батьком в кемпінгу в лісі", – повідомляє пресслужба.

У той же день мати на підставі рішення суду самостійно забрала дитину.

Поліція допомогла жінці знайти викрадену дочку Пресслужба поліції Дніпропетровської області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що жителі Дніпра стурбовані нападами на дітей. У мережі з'явилися повідомлення про спроби крадіжки.

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