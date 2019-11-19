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19 листопада • оновлено в 19:05
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У Дніпрі через фантома організували мільйонну схему розкрадання землі

1.3т
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У Дніпрі Служба безпеки України викрила схему, за якою чиновники намагалися привласнити комунальну землю майже на 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

До складу групи входили один із керівників ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області та представники місцевого криміналітету, які мають зв'язки з російськими "колегами".

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У Дніпрі через фантома організували схему розкрадання землі

У Дніпрі через фантома організували схему розкрадання землі

Слідство встановило, що зловмисники при проведенні конкурсу на посаду в один із відділів Держгеокадастру "працевлаштували" фіктивного реєстратора. Вони використовували загублені документи жителя міста.

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

СБУ

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

СБУ

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

СБУ

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

У Дніпрі через фантома хотіли вкрасти землю

СБУ

Неіснуючий чиновник отримав електронний ключ доступу до Державного земельного кадастру. Від його імені здійснювали незаконну державну реєстрацію земельних ділянок з можливістю переведення їх у приватну власність.

Крім того, протягом дев'яти місяців "держслужбовець" навіть отримував заробітну плату на оформлений банківський рахунок.

За цей період ділки незаконно зареєстрували і отримали кадастрові номери на 14 земельних ділянок у центральній частині Дніпра загальною площею понад 2,8 гектара.

СБУ запобігла завершенню злочину. Під час слідчих дій за місцями роботи ключових фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію та інші докази проведення операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві викрили схему бізнесмена і приватного нотаріуса, які вивели з "ВТБ Банку" майно на 96 млн грн.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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