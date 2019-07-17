У Дніпрі автомобіль охорони влетів в машину з жінкою і дитиною. Фото і відео

У Дніпрі автомобіль Renault Logan, що належить службі охорони, врізався в "ЗАЗ-Славута", в якому перебували жінка з 4-річною дочкою.
ДТП сталося близько 21:30 16 липня на перехресті вулиць Орловська і Нестерова, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Авто служби охорони врізалося в машину з дитиною
Інформатор
Обидва автомобілі сильно постраждали
Інформатор
За попередньою інформацією, автомобіль служби охорони рухався по вул. Нестерова, не зупинився на знак "Стоп" і врізався в машину, яка їхала по вул. Орловської.
Зіткнення сталося на перехресті вул. Нестерова та Орловської
Інформатор
Жінка і дитина госпіталізовані
Інформатор
Поліція з'ясовує обставини ДТП
Інформатор
Постраждалі жінка і дитина госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
Обидва автомобілі сильно пошкоджені.
Правоохоронці з'ясовують обставини події.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту.
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