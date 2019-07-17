Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі автомобіль охорони влетів в машину з жінкою і дитиною. Фото і відео

929 Читати матеріал російською

У Дніпрі автомобіль Renault Logan, що належить службі охорони, врізався в "ЗАЗ-Славута", в якому перебували жінка з 4-річною дочкою.

ДТП сталося близько 21:30 16 липня на перехресті вулиць Орловська і Нестерова, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Авто служби охорони врізалося в машину з дитиною

Авто служби охорони врізалося в машину з дитиною

Інформатор

Обидва автомобілі сильно постраждали

Обидва автомобілі сильно постраждали

Інформатор

Новини
Авто перевернулося в повітрі: через ДТП у Дніпрі постраждали діти. Фото

За попередньою інформацією, автомобіль служби охорони рухався по вул. Нестерова, не зупинився на знак "Стоп" і врізався в машину, яка їхала по вул. Орловської.

Зіткнення сталося на перехресті вул. Нестерова та Орловської

Зіткнення сталося на перехресті вул. Нестерова та Орловської

Інформатор

Жінка і дитина госпіталізовані

Жінка і дитина госпіталізовані

Інформатор

Поліція з'ясовує обставини ДТП

Поліція з'ясовує обставини ДТП

Інформатор

Постраждалі жінка і дитина госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Новини
Мчала з немовлям: в Дніпрі авто влетіло в "швидку". Фото

Обидва автомобілі сильно пошкоджені.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel