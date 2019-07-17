У Дніпрі автомобіль охорони влетів в машину з жінкою і дитиною. Фото і відео

У Дніпрі автомобіль Renault Logan, що належить службі охорони, врізався в "ЗАЗ-Славута", в якому перебували жінка з 4-річною дочкою.

ДТП сталося близько 21:30 16 липня на перехресті вулиць Орловська і Нестерова, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Авто служби охорони врізалося в машину з дитиною Інформатор

Обидва автомобілі сильно постраждали Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль служби охорони рухався по вул. Нестерова, не зупинився на знак "Стоп" і врізався в машину, яка їхала по вул. Орловської.

Зіткнення сталося на перехресті вул. Нестерова та Орловської Інформатор

Жінка і дитина госпіталізовані Інформатор

Поліція з'ясовує обставини ДТП Інформатор

Постраждалі жінка і дитина госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Обидва автомобілі сильно пошкоджені.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту.

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