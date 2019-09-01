У Дніпрі авто скотилося в річку: довелося викликати рятувальників

У Дніпрі автомобіль Peugeot Boxer, що перебував на тимчасовій стоянці, сам собою скотився в річку.

Щоб його витягти, залучили 6 рятувальників, трос і ручну лебідку, передає пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Мікроавтобус майже пішов під воду Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

"1 вересня о 08:22 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вулиці Набережна Перемоги, під час тимчасової зупинки автомобіль мимоволі скотився в річку Дніпро", – сказано в повідомленні.

Прибулі на місце події співробітники ДСНС витягли автомобіль і відбуксирували його на проїжджу частину.

Повідомляється, що загиблих і травмованих немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поблизу села Єлизаветівка Дніпропетровської області 31 серпня зіткнулися вантажівка і рейсовий маршрутка "Дніпро-Кам'янське". В результаті зіткнення постраждало 10 осіб. Щоб витягнути водія маршрутки з салону, довелося розрізати корпус.

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