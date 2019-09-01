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У Дніпрі авто скотилося в річку: довелося викликати рятувальників

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У Дніпрі автомобіль Peugeot Boxer, що перебував на тимчасовій стоянці, сам собою скотився в річку.

Щоб його витягти, залучили 6 рятувальників, трос і ручну лебідку, передає пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Мікроавтобус майже пішов під воду

Мікроавтобус майже пішов під воду

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

"1 вересня о 08:22 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вулиці Набережна Перемоги, під час тимчасової зупинки автомобіль мимоволі скотився в річку Дніпро", – сказано в повідомленні.

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Прибулі на місце події співробітники ДСНС витягли автомобіль і відбуксирували його на проїжджу частину.

Повідомляється, що загиблих і травмованих немає.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ГосЧС транспорт
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