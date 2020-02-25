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25 лютого • оновлено в 18:11
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Карина Бондаренко

У Дніпрі авто на швидкості влетіло в ювелірний магазин: відео моменту ДТП

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У вівторок, 25 лютого, в Дніпрі Lexus влетів в ювелірний магазин, щоб уникнути зіткнення з Peugeot.

Аварія сталася на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і вулиці Леоніда Стромцова. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження, пише Дніпро оперативний (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

Як видно на записі, Lexus рухався по проспекту в бік вулиці Титова. У цей момент автомобіль Peugeot перетинав трамвайні колії, щоб повернути на Леоніда Стромцова. Водій Lexus, щоб уникнути зіткнення, повернув праворуч і вилетів на тротуар.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

У пригоді ніхто не постраждав. Lexus зупинився біля входу в магазин і розбив кілька вазонів. Правоохоронці почали з'ясовувати деталі аварії.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі Дніпропетровської області водій Mitsubishi Carisma не впорався з керуванням і протаранив огорожу моста через річку Саксагань.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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