У Дніпрі авто на швидкості протаранило колону військових. Фото і відео ДТП

У Дніпрі 26 лютого на перехресті Запорізького Шосе і вулиці Старокодацької автомобіль BMW на швидкості влетів в колону військових.

Спочатку водій легковика протаранив КамАЗ, а після врізався в автомобіль супроводу. Попередньо, він перебував за кермом в нетверезому стані, повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася близько 10:00. Автомобіль супроводу "Волга" перекрив дорогу, щоб військові вантажівки змогли проїхати цю ділянку. Водій BMW, який в цей момент рухався по Запорізькому шосе, продовжив рух, не зменшуючи швидкості.

Скріншот Дніпро оперативний

В результаті зіткнення ніхто серйозно не постраждав. Всіх учасників ДТП доставили в лікарню для проходження тесту на алкогольне сп'яніння. Деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі водій KIA збив чоловіка на пішохідному переході. Аварія трапилася недалеко від Усть-Самарського мосту на вулиці Маршала Малиновського.

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