У Дніпрі "атакували" офіс ПриватБанку: перші фото

У Дніпрі в понеділок, 23 вересня, співробітники Нікопольського заводу феросплавів знову атакували головний офіс Приватбанку.

Мітингувальники зібралися з самого ранку і оточили вхід в будівлю. Як видно на відео, яке опублікували очевидці, натовп стукає палицями і касками під вікнами фінустанови.

"Мирна акція протесту під стінами" Приватбанку "в минулу п'ятницю не принесла результатів, тому було прийнято рішення подовжити акцію і сьогодні", - повідомили на сторінці "Нікополь феросплавний" в Facebook.

Скріншот "Нікополь феросплавний" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що співробітники Нікопольського заводу феросплавів оголосили протест. У п'ятницю, 20 вересня, з 7:45 ранку 10 автобусів з робітниками заводу оточили будівлю головного офісу ПриватБанку в Дніпрі. Страйкували близько 500 осіб.

Скріншот з відео Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"

Скріншот з відео Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"

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