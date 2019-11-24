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24 листопада • оновлено в 17:33
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Цілилися в ноги і пах: в Дніпрі влаштували самосуд над кривдником тварин

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23 листопада троє молодих людей знайшли чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета по бездомним тваринам і вирішили влаштувати самосуд.

Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.

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ipne.ws

Як повідомив очевидець події Стас Самойленко, троє молодих людей вистежили, хто стріляє по котам і собакам з пневматичної зброї, потім відібрали у кривдника тварин пістолет і перетворили його в мішень.

"Цілилися в ноги і область паху, але на їх же щастя є тільки кілька влучень в м'які тканини ніг і сідниць. Чоловік відмовився звертатися в поліцію, а також відмовився від допомоги в супроводі додому", - повідомив очевидець.

Автор посту також акцентує на тому, що самосуд міг закінчитися плачевно. Але очевидцям вдалося разборонити ворогуючі сторони.

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Цілилися в ноги і пах: в Дніпрі влаштували самосуд над кривдником тварин

Facebook: Типовий Дніпро

Цілилися в ноги і пах: в Дніпрі влаштували самосуд над кривдником тварин

Facebook: Типовий Дніпро

Цілилися в ноги і пах: в Дніпрі влаштували самосуд над кривдником тварин

Facebook: Типовий Дніпро

OBOZREVATEL нагадує, що самосуд - це незаконна розправа. При подібних ситуаціях - звертайтеся до компетентних органів або телефонуйте на 102.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Україні спалахнув скандал через чиновника-шкуродера.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
шкуродер тварини новини
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Правильно сделали жаль что мало!пацанам респект!
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Shyyanovska Svitlana
Shyyanovska Svitlana
Какие молодцы!!!!!Побольше бы таких молодых людей, живодеров стало бы меньше.
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