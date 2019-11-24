Цілилися в ноги і пах: в Дніпрі влаштували самосуд над кривдником тварин

23 листопада троє молодих людей знайшли чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета по бездомним тваринам і вирішили влаштувати самосуд.

Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.

Дніпряни вирішили провчити чоловіка, який стріляв по тваринах ipne.ws

Як повідомив очевидець події Стас Самойленко, троє молодих людей вистежили, хто стріляє по котам і собакам з пневматичної зброї, потім відібрали у кривдника тварин пістолет і перетворили його в мішень.

"Цілилися в ноги і область паху, але на їх же щастя є тільки кілька влучень в м'які тканини ніг і сідниць. Чоловік відмовився звертатися в поліцію, а також відмовився від допомоги в супроводі додому", - повідомив очевидець.

Автор посту також акцентує на тому, що самосуд міг закінчитися плачевно. Але очевидцям вдалося разборонити ворогуючі сторони.

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OBOZREVATEL нагадує, що самосуд - це незаконна розправа. При подібних ситуаціях - звертайтеся до компетентних органів або телефонуйте на 102.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Україні спалахнув скандал через чиновника-шкуродера.

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