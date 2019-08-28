Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Тримала на ланцюгу і била палицею: з'явилися моторошні подробиці знущань над дітьми в Дніпрі

Читати матеріал російською

Поліцейські відвідали дітей, яких раніше забрали у жінки-опікуна, котра знущалася над ними, і передали до центру соціально-психологічної реабілітації в Дніпрі.

У матеріалах, опублікованих пресслужбою поліції Дніпропетровської області, йдеться про те, що жінка задля покарання садила дітей на ланцюг і била палицею (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поліція забрала чотирьох дітей у жорстокої опікунки

Поліція забрала чотирьох дітей у жорстокої опікунки

"Було і фізичне насильство, і психологічне. (Опікунка. – Ред.) Кричала, матом посилала, часто карала. Була у неї палиця, якою вона била дітей по спині, всіх частинах тіла", – розповіла практичний психолог центру соціально-психологічної реабілітації Марія Атрошкіна.

Зараз діти перебувають у безпеці

Зараз діти перебувають у безпеці

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Поліцейські відвідали дітей і привезли їм подарунки

Поліцейські відвідали дітей і привезли їм подарунки

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

За словами 13-річної Мирослави, мати часто залишала молодших дітей на неї і жорстоко карала їх за непослух.

Новини
У Кривому Розі агресивна мати побила дитину: шокуючі кадри. Відео 18+

"Як говорить Мирослава, вона з ними не справлялася, скаржилася мамі, а та приходила і карала їх. Садила на ланцюг або била", – сказала психолог.

Атрошкіна зазначила, що майже всі діти так чи інакше відстають у розвитку, а 8-річний Станіслав майже не розмовляє.

Діти дуже прив'язані одне до одного

Діти дуже прив'язані одне до одного

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

За її словами, дітлахи прив'язані одне до одного і не хочуть повертатися під опіку підозрюваної.

Новини
Лікарня замість ласощів: в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску

"Завдяки роботі з педагогами й психологами, з кожним днем діти все частіше посміхаються і перебувають у гарному настрої", – зазначають у пресслужбі поліції.

Також повідомляється, що прокуратура має намір оскаржити обраний опікунці дітей запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція забрала дітей у жінки, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика. 24 серпня 56-річній підозрюваній обрали запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждала дитина домашнє насильство діти поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...