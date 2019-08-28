Тримала на ланцюгу і била палицею: з'явилися моторошні подробиці знущань над дітьми в Дніпрі

Поліцейські відвідали дітей, яких раніше забрали у жінки-опікуна, котра знущалася над ними, і передали до центру соціально-психологічної реабілітації в Дніпрі.
У матеріалах, опублікованих пресслужбою поліції Дніпропетровської області, йдеться про те, що жінка задля покарання садила дітей на ланцюг і била палицею (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Поліція забрала чотирьох дітей у жорстокої опікунки
"Було і фізичне насильство, і психологічне. (Опікунка. – Ред.) Кричала, матом посилала, часто карала. Була у неї палиця, якою вона била дітей по спині, всіх частинах тіла", – розповіла практичний психолог центру соціально-психологічної реабілітації Марія Атрошкіна.
Зараз діти перебувають у безпеці
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
Поліцейські відвідали дітей і привезли їм подарунки
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
За словами 13-річної Мирослави, мати часто залишала молодших дітей на неї і жорстоко карала їх за непослух.
"Як говорить Мирослава, вона з ними не справлялася, скаржилася мамі, а та приходила і карала їх. Садила на ланцюг або била", – сказала психолог.
Атрошкіна зазначила, що майже всі діти так чи інакше відстають у розвитку, а 8-річний Станіслав майже не розмовляє.
Діти дуже прив'язані одне до одного
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
За її словами, дітлахи прив'язані одне до одного і не хочуть повертатися під опіку підозрюваної.
"Завдяки роботі з педагогами й психологами, з кожним днем діти все частіше посміхаються і перебувають у гарному настрої", – зазначають у пресслужбі поліції.
Також повідомляється, що прокуратура має намір оскаржити обраний опікунці дітей запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція забрала дітей у жінки, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика. 24 серпня 56-річній підозрюваній обрали запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.
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