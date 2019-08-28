Тримала на ланцюгу і била палицею: з'явилися моторошні подробиці знущань над дітьми в Дніпрі

Поліцейські відвідали дітей, яких раніше забрали у жінки-опікуна, котра знущалася над ними, і передали до центру соціально-психологічної реабілітації в Дніпрі.

У матеріалах, опублікованих пресслужбою поліції Дніпропетровської області, йдеться про те, що жінка задля покарання садила дітей на ланцюг і била палицею (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поліція забрала чотирьох дітей у жорстокої опікунки

"Було і фізичне насильство, і психологічне. (Опікунка. – Ред.) Кричала, матом посилала, часто карала. Була у неї палиця, якою вона била дітей по спині, всіх частинах тіла", – розповіла практичний психолог центру соціально-психологічної реабілітації Марія Атрошкіна.

Зараз діти перебувають у безпеці Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Поліцейські відвідали дітей і привезли їм подарунки Пресслужба поліції Дніпропетровської області

За словами 13-річної Мирослави, мати часто залишала молодших дітей на неї і жорстоко карала їх за непослух.

"Як говорить Мирослава, вона з ними не справлялася, скаржилася мамі, а та приходила і карала їх. Садила на ланцюг або била", – сказала психолог.

Атрошкіна зазначила, що майже всі діти так чи інакше відстають у розвитку, а 8-річний Станіслав майже не розмовляє.

Діти дуже прив'язані одне до одного Пресслужба поліції Дніпропетровської області

За її словами, дітлахи прив'язані одне до одного і не хочуть повертатися під опіку підозрюваної.

"Завдяки роботі з педагогами й психологами, з кожним днем діти все частіше посміхаються і перебувають у гарному настрої", – зазначають у пресслужбі поліції.

Також повідомляється, що прокуратура має намір оскаржити обраний опікунці дітей запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція забрала дітей у жінки, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика. 24 серпня 56-річній підозрюваній обрали запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.

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