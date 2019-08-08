Спалив вінки і танцював: під Дніпром вандал поглумився над меморіалом

У Нікополі Дніпропетровської області невідомий чоловік поглумився над меморіальним комплексом.

Інцидент стався 7 серпня близько 13:20. Вандала зафіксувала міська камера спостереження, повідомили в Facebook-групі "Громадська організація "Прихист" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як стало відомо, чоловік був одягнений в камуфляжні штани і червону толстовку. Він прийшов до меморіалу "Вічна слава" з пляшкою в руці, почав пританцьовувати, присідати і стрибати біля вічного вогню.

Після цього вандал взяв вінки, які стояли біля меморіалу, і кинув їх у вогонь.

Вандал поглумився над меморіалом Шукач

Жителі міста обурені поведінкою чоловіка і просять допомогти знайти його:

"Обдолбаний!", "Який дурдом твориться у нього в голові! Вчинок не просто п'яного, там з головою не все в порядку", "Перця в жо@у таким наркоманам", "Швидше за все обдолбаний, будь-який інший так себе не поведе, навіть якщо він п'яний", – пишуть користувачі.

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