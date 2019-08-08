Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Спалив вінки і танцював: під Дніпром вандал поглумився над меморіалом

825 Читати матеріал російською

У Нікополі Дніпропетровської області невідомий чоловік поглумився над меморіальним комплексом.

Інцидент стався 7 серпня близько 13:20. Вандала зафіксувала міська камера спостереження, повідомили в Facebook-групі "Громадська організація "Прихист" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як стало відомо, чоловік був одягнений в камуфляжні штани і червону толстовку. Він прийшов до меморіалу "Вічна слава" з пляшкою в руці, почав пританцьовувати, присідати і стрибати біля вічного вогню.

Після цього вандал взяв вінки, які стояли біля меморіалу, і кинув їх у вогонь.

Вандал поглумився над меморіалом

Вандал поглумився над меморіалом

Шукач

Новини
Кривава бійка зі стріляниною: в Дніпрі невідомі штурмували ігрові автомати. Перші фото і відео

Жителі міста обурені поведінкою чоловіка і просять допомогти знайти його:

"Обдолбаний!", "Який дурдом твориться у нього в голові! Вчинок не просто п'яного, там з головою не все в порядку", "Перця в жо@у таким наркоманам", "Швидше за все обдолбаний, будь-який інший так себе не поведе, навіть якщо він п'яний", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Новини
Поліцейські Дніпра зупинили палаючий автомобіль без водія
Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі серед білого дня невідомий чоловік пограбував дитину.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...