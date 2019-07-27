Смертельна ДТП в Жовтих Водах: у лікарні померла 18-річна потерпіла

Вранці 21-го липня в смертельному ДТП в Жовтих Водах загинули двоє людей, за життя ще чотирьох пасажирів боролися медики лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

26-го липня, близько 16:30, 18-річна Софія Кисла померла, не приходячи до тями. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду "Герда" в Facebook.

колаж У Дніпрі загинула 18-річна деушка

У Дніпрі померла потерпіла в аварії в Жовтих Водах Facebook

"У Софії всю ніч трималася температура 38,7. Потім впав тиск. Лікарі робили все, щоб стабілізувати її. Врятувати життя дівчинки не вдалося. Софія померла сьогодні о 16:30", - повідомили на сторінці фонду.

Збір коштів на лікування ще трьох постраждалих в результаті аварії дівчат триває.

Фінансову допомогу можна надати на карту:

Приватбанк: 5169 3305 1488 0399

(Карта "ключ до рахунку" юридичної особи БФ "Герда").

Для юридичних осіб:

Благодійна організація "Благодійний Фонд" Герда "ім.Анни Смольської"

ЄДРПОУ 39601699, р\с 26005050258877 в відділенні "Жовтоводська філія" ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299.

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