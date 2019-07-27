Смертельна ДТП в Жовтих Водах: у лікарні померла 18-річна потерпіла

Вранці 21-го липня в смертельному ДТП в Жовтих Водах загинули двоє людей, за життя ще чотирьох пасажирів боролися медики лікарні імені Мечникова в Дніпрі.
26-го липня, близько 16:30, 18-річна Софія Кисла померла, не приходячи до тями. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду "Герда" в Facebook.
колаж
У Дніпрі загинула 18-річна деушка
У Дніпрі померла потерпіла в аварії в Жовтих Водах
"У Софії всю ніч трималася температура 38,7. Потім впав тиск. Лікарі робили все, щоб стабілізувати її. Врятувати життя дівчинки не вдалося. Софія померла сьогодні о 16:30", - повідомили на сторінці фонду.
Збір коштів на лікування ще трьох постраждалих в результаті аварії дівчат триває.
Фінансову допомогу можна надати на карту:
Приватбанк: 5169 3305 1488 0399
(Карта "ключ до рахунку" юридичної особи БФ "Герда").
Для юридичних осіб:
Благодійна організація "Благодійний Фонд" Герда "ім.Анни Смольської"
ЄДРПОУ 39601699, р\с 26005050258877 в відділенні "Жовтоводська філія" ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові патрульні збили жінку з дитиною на переході.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал