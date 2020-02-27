Школу в Дніпрі "атакували" газом: постраждали 10 дітей

У четвер, 27 лютого, на Лівому березі Дніпра в школі №69 під час перерви розпорошили перцевий газ.
Навчальний процес довелося тимчасово призупинити. В результаті інциденту постраждали 10 школярів, повідомили в пресслужбі Дніпровського відділу поліції.
Все трапилося в коридорі на третьому поверсі. На місце викликали швидку допомогу і наряд поліції.
У школі Дніпра розпорошили перцевий газ
NewsOne
Дітям на місці надали необхідну медичну допомогу. Як повідомляє Інформатор, вісьмох школярів, які скаржилися на кашель і печіння в очах, госпіталізували в лікарню. Багатьох дітей забрали додому батьки.
Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.
У школі Дніпра розпорошили перцевий газ
інформатор
У школі Дніпра розпорошили перцевий газ
інформатор
У школі Дніпра розпорошили перцевий газ
Дніпро оперативний
У школі Дніпра розпорошили перцевий газ
Дніпро оперативний
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі на вулиці Заболотного біля школи №24 21 лютого розлили рідину з різким запахом. На місце виїхали рятувальники, поліція і медики. Дітей з будівлі евакуювали і відпустили додому.
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