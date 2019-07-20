СБУ проводить обшук на "ArcelorMittal Кривий Ріг" у справі про екоцид

Співробітники Служби безпеки України проводять обшук на "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи за фактом екоциду, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу підприємства.

ArcelorMittal Кривий Ріг tsn.ua

"... сьогодні, у вихідний день, напередодні професійного свята всіх металургів і гірників, в "АрселорМіттал Кривий Ріг" проходить обшук слідчого відділу управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області", - цитує "Інтерфакс-Україна" прес-службу.

За словами виконуючого обов'язки генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова співробітники СБУ обшукують щойно збудований і сучасний об'єкт, а саме третю машину безперервного лиття заготовок.

У підприємства вилучено копії документів по даному устаткуванню, розпочато перевірку з контролю іонізаційного випромінювання.

Іванов наполягає, що у підприємства є дозвільні документи, воно пройшло екологічні перевірки, в тому числі позапланову в квітні цього року.

ArcelorMittal Кривий Ріг Економічна правда

Також він підкреслив, що підприємство готове до комплексної перевірки по екології, його менеджмент взяв участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками офісу президента.

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В.о. гендиректора зазначив, що вважає обшуки кроком, який ставить під сумнів подальшу реалізацію програми модернізації підприємства.

"Події, що відбуваються останнім часом, ставлять під загрозу розвиток і подальше майбутнє підприємства та його колективу. Ми нікого не звинувачуємо, але хочемо бути впевненими, що всі дії будуть відбуватися виключно в законодавчому руслі за єдиними стандартами. Тому просимо про підтримку з боку наших партнерів і міжнародних організацій ", - заявляє Іванов.

Також "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що в СБУ їм підтвердили факт проведення слідчих дій в рамках розслідування відкритого раніше кримінального провадження за фактом екоцид.

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