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22 січня • оновлено в 16:31
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Рятують лікарі: з'явилися подробиці про постраждалих під час вибуху в Дніпрі

1.1т
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Чоловік і дівчина, які постраждали в результаті вибуху саморобного пристрою 21 січня в Дніпрі, знаходяться в реанімації.

За їх життя всю ніч боролися лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Про це повідомляє Інформатор.

Станом на ранок 22 січня стан потерпілого важкий, але стабільний. Зараз він знаходиться у відділенні реанімації, але, за словами лікарів, його життю нічого не загрожує. Дівчина перебуває у вкрай важкому стані в комі.

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Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Колаж

"Встановлений діагноз - вибухова травма, тяжке проникаюче черепно-мозкове поранення, пошкодження медіобазальних структур мозку з множинним переломами скопіі та основи черепа. Стан вкрай важкий. Пацієнтка перебуває в реанімаційному відділенні. Проводиться інтенсивна терапія. За ніч перелито приблизно чотири літри препаратів крові", - розповів Олександр Толубаев, заступник головного лікаря з надання екстреної медичної допомоги в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 21 січня, в одній з квартир Дніпра стався потужний вибух. В результаті одному з мешканців відірвало руку. Подія трапилася близько 19:20 на другому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Софії Ковалевської.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
вибух
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